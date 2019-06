Playtonic: gli autori di Yooka Laylee sveleranno un nuovo gioco il 7 giugno

Gli autori dell'ottimo platform adventure Yooka-Laylee, gli sviluppatori inglesi di Playtonic, ci informano sulle proprie pagine social che intendono annunciare un nuovo videogioco nella giornata di venerdì 7 giugno.

Scegliendo di presentare il proprio progetto nelle giornate immediatamente precedenti all'apertura dell'E3 2019, gli esperti sviluppatori provenienti dallo storico gruppo di lavoro ex-RARE che ha dato forma ai due capitoli per Nintendo 64 di Banjo-Kazooie avranno così la possibilità di guadagnare la visibilità mediatica necessaria per attirare le attenzioni dei fan del genere.

Nel messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, a ogni modo, i ragazzi di Playtonic non rivelano ulteriori dettagli su questo misterioso progetto, anche se tutto ci lascia immaginare che continuerà a rimanere nel solco tracciati dai precedenti lavori del team britannico per offrire un'esperienza platform tridimensionale basata sulla libera esplorazione di ambientazioni variopinte e piene zeppe di oggetti collezionabili. Nell'attesa di scoprire cosa hanno in serbo per noi gli autori di Playtonic, vi lasciamo alla nostra recensione di Yooka-Laylee a firma di Andrea Fontanesi.