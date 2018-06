Playtronics lancia la nuova gamma di cuffie gaming RIG 500 Pro per PC, PS4 e Xbox One

Plantronics, pioniere nella tecnologia e comunicazione audio, ha lanciato le nuove cuffie gaming RIG 500 PRO dal design ultra leggero e una qualità audio di alto livello, create per rispondere alle esigenze di giocatori professionisti.

Le RIG 500 PRO sono le prime cuffie con un design che segue la forma dell’orecchio e riduce la distorsione dei rumori esterni, offrendo un’esperienza audio perfetta per le piattaforme di gioco ad alta risoluzione.

I premium driver di 50 mm offrono una risposta audio ad alta frequenza, mentre il cuscinetto a doppio strato consente di ridurre i rumori, mantenere il comfort costante, anche durante lunghe e intense sessioni di gioco. Inoltre, le console Xbox One e PS4 sono progettate con il RIG Game Audio Dial, un adattatore di 3.5 mm, dotato di comandi per il controllo del volume compatibile con i joystick wireless. I giocatori possono così regolare il volume direttamente dal controller senza spostare l’attenzione dal gioco, per i modelli compatibili con PC, il volume può essere modificato tramite slider inline.

“Le nuove cuffie RIG 500 PRO sono un’evoluzione delle RIG 500, grazie ad un design innovativo”, spiega Alessandro Laterza, Head of Consumer Sales di Plantronics Italia. “Con queste nuove cuffie, si amplia la gamma di soluzioni Plantronics dedicate al gaming, che già include prodotti come le cuffie VR, la funzione Dolby Atmos e ora il RIG Game Audio Dial per i controller wireless di Xbox One e PS4".

Le RIG 500 PRO disponibili per console e per i PC, nella versione Esports, migliorano il comfort del design delle RIG 500, attraverso una serie di caratteristiche che ottimizzano le performance di gioco:

I Premium driver di 50 mm che supportano una frequenza estesa

L’asta del microfono rimovibile che elimina i rumori e consente di passare alla funzione “muto”

I cavi audio rimovibili che possono essere facilmente scambiabili e sostituibili

Cuscinetti Snap-in ear, disponibili in materiale altamente traspirante o in doppio strato che armonizza e protegge dai rumori esterni

Camere acustiche isolate per ridurre la distorsione

Il dispositivo di controllo volume RIG Game Audio Dial per Xbox e PS4

Slider del volume inline per PC

La possibilità di sbloccare un suono tridimensionale attraverso un codice di attivazione Dolby Atmos per cuffie.

Prezzi e Disponibilità

La gamma RIG 500 PRO per Xbox One, PlayStation 4 e Windows 10 è disponibile su Plantronics.com e presso i rivenditori autorizzati nelle versioni: