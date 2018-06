PlayVS: la start up esport nata a scuola, ha ricevuto un finanziamento da 15 milioni

PlayVS è una interessante startup dedicata all'esport nata nell'alveo delle scuole superiori statunitensi. Ora la neonata società ha raccolto addirittura $ 15 milioni in un round di finanziamento guidato da New Enterprise Associates una venture capital con un interesse per la tecnologia e l'assistenza sanitaria.

Altri investitori che hanno voluto dare il proprio contributo sono i San Francisco 49ers, l'All-Star player Baron Davis, il COO di Twitch Kevin Lin, e il giocatore dei New York Jets Kelvin Beachum.

PlayVS ha in programma di iniziare la sua stagione inaugurale in ottobre in un massimo di 20 stati. Il programma porterà gli esport a 5.000 scuole superiori e cinque milioni di studenti, secondo quanto detto nel comunicato stampa. Le scuole partecipanti e i titoli coinvolti saranno annunciati a luglio.

PlayVS ha come obiettivo tre generi: MOBA, giochi di combattimento e giochi sportivi. I soldi del finanziamento saranno utilizzati per espandere il team di PlayVS e per costruire l'infrastruttura dell'azienda. In collaborazione con la National Federation of State High School Associations, l'infrastruttura esport sarà accessibile a un grande numero di studenti.

"La nostra partnership esclusiva con NFHS e NFHS Network è stato il primo passo verso la creazione di un sistema di campionato che avrà un impatto positivo sulla vita di milioni di ragazzi", ha dichiarato il fondatore e CEO di PlayVS Delane Parnell. "Ora possiamo compiere tutto ciò che è necessario per garantire che la stagione inaugurale sia un successo e che sia accessibile a scuole, genitori e studenti in tutto il paese".

Secondo quanto affermato dal co-fondatore di Twitch e COO Kevin Lin: "Avere una chiaro progetto nelle scuole per giocare professionalmente non solo aiuterà ad accelerare l'adozione degli esport ma assicurerà anche la sostenibilità dell'ambiente competitivo. PlayVS si trova in una posizione unica per organizzare gli esport delle scuole superiori in modo chiaro e costruttivo".