Plumbers Don't Wear Ties: il re del trash videoludico rivive su PlayStation, Xbox e Switch

Era descritto come una "commedia romantica" interattiva dai toni adulti, ma è divenuto uno dei peggiori videogiochi di tutti i tempi, talmente brutto da trasformarsi in un fenomeno di culto. E adesso Plumbers Don't Wear Ties rivive sulle piattaforme odierne tramite la Definitive Edition, cortesia di Limited Run Games.

Il publisher americano conferma che Plumbers Don't Wear Ties Definitive Edition è ora disponibile su console PlayStation, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, pronto per essere riscoperto dai giocatori odierna in tutta la sua essenza spiccatamente trash. La nuova edizione dell'opera pubblicata originariamente su PC e 3DO tra il 1993 e il 1994 si presenta fedelissima al passato nei contenuti, attraverso una versione rimasterizzata con tanto di immagini (sì, immagini, nonostante tecnicamente fosse realizzato in Full Motion Video) riproposte in 4K pronte a farci rivivere una delle più assurde e improbabili storie d'amore videoludiche, tra scelte tanto limitate quanto fuori di testa nelle conseguenze.

Il ritorno di Plumbers Dont' Wear Ties venne annunciato al termine del Limited Run Saves E3 di luglio 2023, rivelandosi uno degli annunci più chiacchierati dell'evento data la fama dell'opera in questione. Oltre alle versioni console è prevista anche una versione per PC via Steam in arrivo tuttavia in un secondo momento ancora da definire. Pronti a rivivere uno dei videogiochi più folli di tutti i tempi?