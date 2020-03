Pochi giochi Indie su Google Stadia: scarsi incentivi? Report da Business Insider

Recentemente, è stato confermato l'arrivo di diversi giochi indipendenti su Google Stadia, tra i quali possiamo citare Cris Tales, Lost Words e Rock of Ages 3.

Secondo quanto riportato dalla Redazione di Business Insider, tuttavia, molte piccole software house non sarebbero ancora convinte della convenienza di approdare sulla piattaforma di gioco in streaming. Dalle pagine della testata, Ben Gilbert riferisce di aver avuto modo di dialogare con diversi attori dell'industria videoludica in merito alla tematica.



Le fonti, ovviamente, non vengono citate apertamente, ma solamente in maniera anonima. Un "importante sviluppatore indie", ad esempio, avrebbe riferito di scarsi incentivi da parte di Google per entrare a far parte del catalogo di Stadia. Un quadro che sarebbe stato confermato a Business Insider anche da altri team indie di rilievo. Oltre ad offerte non ritenute particolarmente vantaggiose in termini economici, un altro sviluppatore intervistato avrebbero evidenziato come il servizio al momento non rappresenti un modo per raggiungere un audience diversamente irraggiungibile dalle proprie produzioni.



Gilbert ha in seguito contattato Google per un commento, con il quale è stato evidenziato che i publisher e gli sviluppatori con cui dialogano hanno un atteggiamento di supporto nei confronti del progetto. "È inoltre opportuno sottolineare - è stato aggiunto dal portavoce Patrick Seybold - che ad ora non tutti i publisher hanno annunciato i propri giochi per Stadia, e ulteriori giochi continueranno ad essere annunciati al momento opportuno".



Come di consueto quando si tratta di report, vi invitiamo ad interpretare le informazioni riferite con la dovuta cautela, in quanto non provenienti da fonti primarie. In chiusura, ricordiamo che ulteriori voci di corridoio vorrebbero l'abbonamento Stadia Base prossimo al debutto nell'ambito dell proposte offerte dal servizio.