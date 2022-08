Pocket Bravery: annunciato il nuovo picchiaduro che omaggia Street Fighter e Fatal Fury

Il publisher Pixel Heart e gli sviluppatori di Statera Studio hanno approfittato della cornice mediatica dell'EVO 2022 per annunciare Pocket Bravery, un nuovo picchiaduro in pixel art che intende omaggiare i classici in voga negli anni '90, tra cui Street Fighter, Fal Fury e The King of Fighters, oltre a Pocket Fighter per Neo Geo Pocket Color.

Nonostante le numerose fonti d'ispirazione, i suoi creatori ci tengono a precisare che Pocket Bravery è un picchiaduro tutto nuovo, caratterizzato da una personalità unica, personaggi originali, colori vibranti e un sistema di combattimento tarato per i giocatori dotati di un alto livello di dimestichezza con il genere. Se siete alle prime armi, in ogni caso, non dovete preoccuparvi, poiché Pocket Bravery includerà dei sistemi di apprendimento che aiuteranno i principianti a sviluppare le proprie abilità.

Oltre agli assi direzionali, il gioco utilizza quattro pulsanti, due per i pugni e altrettanti per i calci. Come nei picchiaduro classici, la combinazione di input direzionali e tasti dà vita a diverse tipologie di attacchi, come mosse speciali, super special e attacchi finali. Attualmente sono previsti 11 lottatori, ognuno caratterizzato da un elemento distintivo che rappresenta la propria forza, che può essere fisico o sovrannaturale. Nella barra elementale sarà possibile accumulare fino ad un massimo di due attacchi elementali, che generano nuove opportunità difensive o offensive per il giocatore.

Potete ammirare il gioco in movimento nel trailer dell'annuncio allegato in cima a questa notizia. Pocket Bravery è previsto su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC nel corso del 2023. Nell'attesa, potete già aggiungerlo alla vostra lista dei desideri su Steam.