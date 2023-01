Pocket Card Jockey Ride On annunciato da Game Freak: corse di cavalli dal team di Pokémon

In attesa della partenza dei nuovi Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, gli sviluppatori di casa Game Freak presentano una nuova produzione: Pocket Card Jockey: Ride On!.

Il titolo riporta in vita un'IP inaugurata dalla software house nel 2013, in epoca Nintendo 3DS. Il primo Pocket Card Jockey era rapidamente approdato anche su dispositivi mobile, grazie ad un porting realizzato l'anno successivo. Ora, Game Freak rilancia la proprietà intellettuale con un capitolo completamente inedito, in arrivo in esclusiva su Apple Arcade.

I dispositivi Apple potranno accogliere Pocket Card Jockey: Ride On! già a partire dal prossimo venerdì 20 gennaio 2023. Il debutto del titolo non sarà limitato al solo Giappone, ma avverrà in contemporanea in tutto il mondo, Europa inclusa. Il gioco dei creatori della serie Pokémon è già presente nel catalogo del servizio Apple:

Presentato con il trailer che trovate in apertura a questa news, Pocket Card Jockey: Ride On! rappresenta un peculiare ibrido tra solitari di carte e corse di cavalli. La risoluzione dei primi avrà effetti sulle performance competitive dei fantini, mentre la posizione del proprio cavallo in pista andrà a sua volta ad influenzare il livello di difficoltà dei solitari proposti dal sistema di gioco.