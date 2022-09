Pocket Here We Go: su Android compare uno strano gioco gratis Pokémon

Di titoli strani legati al mondo dei Pokémon e diffusi tramite store digitali per dispositivi mobili se ne sono visti diversi nel corso degli anni, basti fare riferimento alla questione PokeLand Legends. In questo contesto, di recente è comparso su Android un altro gioco chiamato Pocket Here We Go, che non sta passando di certo inosservato.

Dalla pagina del Play Store si apprende infatti che il titolo, disponibile gratuitamente, è già stato scaricato oltre 100.000 volte. A quanto pare il lancio del gioco è avvenuto l'8 giugno 2022. Nonostante non venga mai fatto riferimento, né nel titolo né nella descrizione, al franchise Pokémon, si possono vedere Pikachu, Bulbasaur, Ash Ketchum e così via: insomma, ci risiamo.

Il gioco è stato sviluppato da tale MEGA GAME M, che ha solamente questo titolo all'attivo sul Play Store. Online non mancano video gameplay di Pocket Here We Go, che iniziano a raccogliere decine di migliaia di visualizzazioni. Chiaramente sui canali ufficiali dedicati ai Pokémon non compare nulla in merito a questo progetto e dunque non sono in pochi coloro che si stanno chiedendo come un titolo di questo tipo sia riuscito a raggiungere il Play Store.

Va però detto che di recente The Pokémon Company ha fatto causa a diversi team cinesi proprio per la diffusione di un titolo mobile non ufficiale legato ai Pokémon (Pocket Monster Reissue). Insomma, vicende di questo tipo purtroppo vanno avanti da anni, ma qualcosa si sta muovendo.