Pocket Monsters Rush scala le classifiche del Play Store, ma fermi tutti

Il mondo del mobile gaming può dare vita a esperienze interessanti (come dimostrato da Pokémon GO), ma a volte i classici negozi digitali per dispositivi mobili possono nascondere "produzioni controverse". Nell'ultima puntata, sta avendo "successo" un titolo chiamato Pocket Monsters Rush.

Che cos'è Pocket Monsters Rush

Pocket Monsters Rush, dai video gameplay pubblicati su YouTube, risulta un endless runner con personalizzazione del personaggio. Si possono infatti a quanto pare ottenere skin mediante una valuta in-game. Il gameplay sembra invece consistere nella raccolta di uova e altri elementi dal design improbabile da lanciare per sconfiggere e "catturare" creature dal look altrettanto improbabile.

Il numero di vite delle creature coinvolta viene a quanto pare indicato a caratteri cubitali nella parte superiore di un "portale": perché sì. Immancabili poi "aggiunte no sense" come ostacoli che ricordano per certi versi quelli di Fall Guys, nonché gemme da raccogliere. Sembra addirittura che ci siano dei portali in grado di far "evolvere" le creature. In ogni caso, una volta arrivati al traguardo, sembra partire una sorta di battaglia tra creature contro un "Allenatore NPC", che viene poi scaraventato contro muri di mattoni che fungono da moltiplicatore delle ricompense. Ve lo giuriamo: non ci siamo inventati nulla in questa descrizione.

Al netto delle risate che probabilmente si saranno fatti non pochi fan dei Pokémon scoprendo il gameplay, il titolo, che risulta pubblicato il 5 maggio 2022 da TapNation ed è scaricabile gratuitamente ma contiene acquisti in-app fino a 3,49 euro per articolo, è stato scaricato più di 1 milione di volte. Al momento in cui scriviamo, Pocket Monsters Rush risulta inoltre nella top 10 dei giochi gratuiti più scaricati dal Play Store. Non si fa riferimento solamente all'Italia, in quanto ci sono articoli esteri, come quello di Gadget, che vedono il titolo comparire nelle prime posizioni (addirittura primo in Casual Games) anche in altri Paesi. Insomma, un fenomeno del genere non poteva di certo passare inosservato e infatti le discussioni online non mancano (forse questa volta si va addirittura oltre alla vicenda Pokeland Legends)

La questione Pokémon, fermi tutti: che cos'è questo "trailer"?

In una recensione lasciata sul Play Store il 28 giugno 2022 da "Sara" si legge: "Nel "trailer" mostravano i Pokémon e invece [...] sono solo mostriciattoli usciti da chissà quale mente straordinaria". Incuriositi da questa affermazione, abbiamo cercato di comprendere a che tipo di "trailer" facciano riferimento le recensioni lasciate sul negozio digitale di Google, dato che nella pagina del gioco non compare alcun video e in tutte le immagini si vedono creature con un design a dir poco meno curato rispetto ai classici Pokémon.

Online abbiamo dunque scovato un video non ufficiale su YouTube in cui si vede lo stesso gioco ma con Pokémon classici, da Bulbasaur a Charmander. Insomma, più di qualche "dubbio" e "mistero" aleggia attorno al gioco, ma di certo risultava intrigante approfondire la vicenda.