Pocky & Rocky Reshrined: lo scrolling shooter esce nel 2021 su PS4 e Switch

Nella cornice mediatica dell'evento digitale New Game Plus Expo 2021, i rappresentanti di Natsume hanno mostrato un nuovo video gameplay di Pocky & Rocky Reshrined e confermato l'arrivo dello scrolling shooter in pixel art entro fine 2021 su PS4 e Nintendo Switch.

Il nuovo progetto sviluppato dal team di Natsume Atari consentirà all'editore di Harvest Moon di riportare in auge le avventure di Pocky & Rocky, partite nell'ormai lontano 1992 e approdate in Occidente nel '93 sotto l'egida di Taito.

In questa sua versione Rescrined, il titolo vanterà un comparto grafico rinnovato ma sempre in stile 16-bit, oltre a tantissime migliorie nel sistema di movimento e combattimento votato alla cooperativa. L'approccio adottato da Natsume consentirà agli appassionati vecchi e nuovi della serie di intraprendere un'avventura immersa nelle atmosfere della cultura giapponese, con villaggi sapientemente ricreati e creature provenienti dal folklore nipponico.

La nuova missione della sacerdotessa miko e del suo inseparabile tanuki partirà nella seconda metà del 2021 con l'uscita di Pocky & Rocky Reshrined su PlayStation 4, PS4 PRO e Nintendo Switch. Date un'occhiata al video gameplay del NG+ 2021 e fateci sapere che cosa ne pensate di questo scrolling shooter dall'anima nostalgica.