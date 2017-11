Poco tempo per giocare a Call of Duty? Oggi potete pagare un professionista

Se salire di livero, sbloccare equipaggiamenti e aumentare il vostro prestigio inrichiede tempo che non avete, da oggi è possibile acquistare le prestazioni di un giocatore professionista che lo faccia al posto vostro.

Sebbene pagare qualcuno per giocare possa sembrare paradossale, è proprio questa l'offerta proposta dal servizio Bidvine, che promette di migliorare il vostro posizionamento in classifica ottenendo nuove armi, accessori e mimetiche. L'annuncio parla di costi flessibili che si aggirano attorno ai 20 € all'ora, con supplementi bonus in caso si desideri mantenere un certo rapporto morti / uccisioni, o si voglia ottenere una mimetica specifica.

Cosa ne pensate di questo servizio? Ne fareste mai uso?