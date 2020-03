I podcast di Everyeye: le trasmissioni degli ultimi sette giorni

Gli ultimi sette giorni si sono rivelati incredibilmente ricchi per tutti gli spettatori del canale Twitch di Everyeye. Tra le tante trasmissioni andate in onda ci sono state anche diverse sessioni Q&A, le cui repliche sono già tutte disponibili su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e altri servizi analoghi.

Per chi non ne fosse a conoscenza, i Q&A sono uno dei format più amati del canale: durante le puntate i nostri redattori rispondono a tutte le domande sul mondo videoludico poste dagli utenti. Da sempre, dopo la diretta su Twitch, le repliche in formato video vengono rese disponibili sul canale YouTube Everyeye on Demand, ma dallo scorso mese abbiamo cominciato a caricarle in formato podcast anche sui principali servizi in circolazione, pronte per essere ascoltate comodamente e in qualsiasi momento:

Le trasmissioni dell'ultima settimana

Nell'ultima settimana sono andati in onda due nuovi Q&A, tranquillamente reperibili in replica sui servizi sopra elencati. Il primo è il Q&A del 28 febbraio incentrato su DOOM Eternal, il servizio di NVIDIA GeForce NOW e Nioh 2, l'altro invece è il Q&A del 3 marzo che ha avuto per protagonisti Elden Ring, l'adattamento di Final Fantasy 7 Remake e Half-Life Alyx. Oltre ai Q&A, sono andate in onda anche due dirette monografiche, anch'esse reperibili in formato podcast. Stiamo parlando degli speciali dedicati a Baldur's Gate 3 e Final Fantasy 7 Remake. In totale, abbiamo preparato per voi altre 4 ore di contenuti tutte da ascoltare!