Poison Control è in arrivo su PS4 e Switch, ecco il gameplay trailer

A distanza di circa un anno dal debutto in territorio giapponese, Poison Control si prepara ad approdare anche in occidente, esclusivamente su Nintendo Switch e PlayStation 4.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Poison Control è un action RPG il cui gameplay mescola vari generi che spaziano dallo sparatutto in terza persona al puzzle game, in particolare quello che prende il nome di Qix. Il titolo alterna infatti sessioni in cui si fa pesante uso di armi per abbattere avversari di vario tipo ad altre che propongono al giocatore diversi enigmi. Al tutto si aggiunge anche una componente ruolistica che consente ai due protagonisti di ottenere dei vantaggi sul nemico migliorando le loro statistiche.

Il gioco, sviluppato dal medesimo team che si è occupato di Penny-Punching Princess e The Princess Guide, arriverà domani in Nord America e sarà invece disponibile sugli scaffali di tutti i negozi d'Europa a partire dal prossimo venerdì 16 aprile 2021 solo su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e Nintendo Switch. Chi non ha intenzione di acquistarne la versione digitale su PlayStation Store o Nintendo eShop potrà accaparrarsi una copia dell'edizione fisica, anch'essa disponibile dal day one.