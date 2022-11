Uno degli aspetti da sempre più caratteristici ed amati dei giochi Pokémon è catturare ogni singolo mostriciattolo disponibile. Generazione dopo generazione, il Pokédex Nazionale si è espanso sempre di più, riuscire a registrare i dati di ogni creatura è diventata una sfida sempre più impegnativa, ma anche stimolante.

Tuttavia, i giochi di ottava generazione, Pokémon Spada e Scudo, per la prima volta non hanno offerto il Pokédex Nazionale limitandosi solamente alla presenza del Pokédex Regionale di Galar e quindi soltanto ad un numero limitato di Pokémon da catturare (comunque ampliato con il debutto delle successive espansioni). Tale decisione fece storcere il naso a tanti fan della serie Nintendo, e viene quindi spontaneo chiederselo: ci sarà il Pokédex Nazionale in Pokémon Scarlatto e Violetto?

Sebbene The Pokémon Company non lo abbia confermato al 100%, alcune sue dichiarazioni lasciano intendere che no, il Pokédex Nazionale sarà assente anche in Scarlatto e Violetto. L'azienda ha infatti rivelato in precedenza che "ogni gioco che può ricevere Pokémon attraverso il Pokémon Home, potrà ricevere solamente creature presenti in quello specifico gioco. Per sapere quali Pokémon appariranno in Scarlatto e Violetto, attendete la pubblicazione di questi giochi per scoprirlo".

Se quindi sarà possibile importare le proprie creature presenti in Pokémon Home sui giochi di nona generazione, i dettagli forniti da The Pokémon Company lasciano chiaramente intendere che non si potrà spostare qualunque tipo di mostro tascabile, ma unicamente quelli regolarmente previsti dai nuovi giochi. In ogni caso il Pokédex della regione di Paldea promette di rivelarsi piuttosto ricco, e ci saranno quindi tante creature da catturare e far evolvere.

