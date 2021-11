Pokémon Diamante Lucente/Perla Splendente, come se la cavano? Video recensione di Cydonia!

A distanza di quasi quindici anni, la coppia videoludica di Pokémon Diamante e Pokémon Perla, esorditi in origine su Nintendo DS, raggiunge in una nuova versione i lidi di Nintendo Switch.

Reinterpretati dagli sviluppatori di ILCA, i titoli di Quarta Generazione hanno infatti raggiunto la console ibrida come Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente. I remake si distanziano dall'originale non solo per alcune variazioni in termini di gameplay, ma anche per un comparto artistico completamente rivisitato. Adottando un'estetica di stampo chibi, ILCA ha mutato il volto della regione di Sinnoh di Pokémon Diamante e Pokémon Perla.

Ma quale è stato il risultato finale di questa operazioni di svecchiamento delle due opere Game Freak? Per scoprirlo, il nostro Francesco "Cydonia" Cilurzo è tornato a calcare le lande dominate dalla vetta del Monte Corona, tra miniere, grandi metropoli e giardini fioriti. Con l'obiettivo di conquistare, ancora una volta, la Lega Pokémon e il titolo di Campione, i giocatori in procinto di intraprendere il viaggio proposto da Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente possono attendersi diversi pregi, ma anche qualche difetto.



Per ogni dettaglio sulle due esclusive per Nintendo Switch, vi lasciamo alla visione della nostra video recensione dedicata. Come di consueto, trovate il filmato sul Canale YouTube di Everyeye e direttamente in apertura a questa news.