Pokemom GO e scoperte straordinarie: in arrivo Eevee con una corona di fiori, anche shiny

Dopo l'annuncio di una nuova ora dei Raid con Rayquaza, il team di Niantic anticipa un'interessante novità che si appresta a fare il suo debutto in Pokemon GO.

In particolare, nel corso delle prossime settimane, saranno introdotte alcune modifiche legate alla meccanica delle scoperte straordinarie. Per un periodo di tempo limitato, protagonista di queste ultime sarà una particolare versione di Eevee: il Pokemon noto per le proprie numerose possibilità evolutive apparirà infatti ai giocatori con una corona di fiori. L'iniziativa risulterà attiva in Pokemon GO a partire dalle ore 22:00 di domani, domenica 1 settembre, e si concluderà il prossimo 1 novembre, nel medesimo orario. Gli aspiranti Maestri di Pokemon avranno dunque a disposizione diverse settimane per dedicarsi alle scoperte straordinarie. Gli Allenatori più fortunati potranno inoltre imbattersi in una versione cromatica/shiny di questa specifica versione di Eevee. Siete felici di questo annuncio?



Il mese di settembre si preannuncia dunque ricco di novità per l'universo di Pokemon GO. Vi ricordiamo infatti che a partire dal prossimo lunedì 16 settembre, inizieranno a fare la propria comparsa in-game alcuni Pokemon di Quinta Generazione. Il team di sviluppatori di Niantic inizierà dunque ad introdurre nel mondo di gioco le creature Game Freak originarie della Regione di Unima.