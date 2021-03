Quali sono i Pokemon più amati e famosi nel mondo?

Quest'anno Pokemon compie 25 anni e per l'occasione il sito The Toy Zone ha pubblicato una mappa che svela i Pokemon più famosi e amati nei vari paesi del mondo, risultati ottenuti basandosi sulle ricerche effettuate su Google.

Senza troppo clamore scopriamo che Pikachu è ovviamente il Pokemon più famoso e amato in assoluto mentre in Europa Charizard domina le ricerche in ben nove paesi: Andorra, Repubblica Ceca, Estonia, Irlanda, Italia, Malta, Portogallo, Svezia e Regno Unito. Charmender è il Pokemon più popolare in Brasile, Cile e Peru mentre Eevee è il più amato in Danimarca, Finlandia, Lituania e Lettonia. Incredibile ma vero, Bulbasaur non è presente nella Top 10 globale.

Il report di The Toy Zone è molto dettagliato e include mappe specifiche per i vari continenti, così da potersi fare una idea più precisa su quali siano i mostriciattoli più amati in Asia, Europa, Stati Uniti, America del Sud, Australia e Africa. A febbraio la classifica dei Pokemon più amati in Giappone vedeva Dedenne al primo posto con a seguire Cincinno, Sableye, Snivy, Magnemite e Swadloon, con Pikachu solamente in settima posizione.

Per festeggiare il venticinquesimo anniversario dei Pocket Monsters, Game Freak e The Pokemon Company hanno annunciato Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente (remake di Pokemon Diamante e Perla), oltre alla nuova avventura Leggende Pokemon Arceus.