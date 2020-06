Pokémon Android, gioco gratis non ufficiale compare su Huawei AppGallery

Game of Monster. Epic Pet. Spirit Monster. Fate World. Land of Monster. Myst Legends. Mega Catch. PokeLand Legends. Probabilmente nessuno sa quanti nomi sono stati utilizzati per questo titolo per Android (credeteci, ce ne sono molti altri). Fatto sta che, dopo anni dalla rimozione dal Play Store, il gioco non ufficiale dei Pokémon è tornato.

Infatti, gli sviluppatori hanno pubblicato il titolo su Huawei AppGallery, ovvero lo store ufficiale preinstallato sui dispositivi dell'azienda cinese, che il gruppo Huawei/Honor sta pubblicizzando sempre di più in seguito al ban subito dagli Stati Uniti d'America (che comporta l'impossibilità di utilizzare il Play Store su smartphone e tablet con hardware rinnovato).

Trattandosi di uno store relativamente "giovane", i controlli non sono dei più semplici da effettuare e quindi possono sorgere "inconvenienti" di questo tipo, come vi abbiamo già fatto sapere nella nostra guida agli smartphone e tablet HMS (in cui avevamo segnalato la presenza di una "versione molto dubbia" del browser Opera).

Tra l'altro, dando un'occhiata alle altre applicazioni pubblicate dallo stesso sviluppatore (dall'intraducibile nome cinese) su AppGallery, c'è anche Z Warrior Legend, un gioco legato a Dragon Ball (che, tra l'altro, pesa solamente 6,2 MB).

In ogni caso, vi ricordiamo che AppGallery permette di segnalare le app "dubbie": basta premere sulla voce "Segnala" presente in fondo alla pagina dell'app e scegliere la motivazione. Questa è la pagina di PokeLand Legends.

Non è di certo la prima volta che assistiamo a un accadimento del genere. I più attenti di voi si ricorderanno sicuramente di Pokémon Evolution, titolo che era comparso sul Galaxy Store di Samsung a metà 2019.