Pokémon: che animali sono Charizard, Blastoise e Venusaur?

Nonostante nove generazioni di Pokémon e quasi mille mostriciattoli ideati da Game Freak, ancora oggi Venusaur, Charizard e Blastoise rimangono tra le creature più famose ed amate in tutto il mondo dagli amanti della leggendaria serie Nintendo.

Stadi evolutivi finali rispettivamente di Bulbasaur, Charmander e Squirtle, gli iconici starter dei giochi della primissima generazione Pokémon (vi ricordate a tal proposito, quali sono le differenze tra Pokémon Blu, Rosso e Giallo?), i tre potenti mostri sono apparsi nella maggior parte dei titoli dedicati al franchise di The Pokémon Company, godendo anche di Mega Evoluzioni introdotte per la prima volta in Pokémon X e Y, che ci hanno permesso di vederli in una nuova forma ancora più temibile rispetto all'originale.

Sapete però che animali sono Charizard, Blastoise e Venusaur? Il Pokémon di fuoco si può considerare a tutti gli effetti un drago, sebbene i suoi precedenti stadi evolutivi (Charmander e Charmeleon) siano in verità molto più simili ad una lucertola. Per quanto riguarda l'acquatico Blastoise, siamo davanti ad una tartaruga di grandi dimensioni, catalogato comunque all'interno dei vari giochi come un crostaceo. Ci sono state invece maggiori incertezze su Venusaur: sebbene a giudicare dal nome e dalle apparenze possa sembrare una sorta di dinosauro, la creatura di tipo erba è con tutta probabilità un enorme rospo. A suggerirlo è stato un filmato relativo a Pokémon Let's Go Pikachu & Eevee, dove si vede la creatura saltellare proprio come farebbe un rospo.

