Pokémon: annunciata l'espansione Spada e Scudo per il Gioco di Carte Collezionabili

I Pokémon della Regione di Galar sbarcheranno presto anche nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, grazie all'espansione Spada e Scudo in uscita il 7 febbraio 2020.

L'espansione Spada e Scudo porterà con sé le formidabili creature di ottava generazione, oltre ai nuovi e potenti Pokémon-V, dotati di un gran quantitativo di PS e abilità e attacchi incredibilmente devastanti. Quando verranno mandati KO, l'avversario avrà diritto a due carte Premio. Alcuni di questi si potranno evolvere in Pokémon-VMAX potentissimi, ma in questo caso un KO varrà all'avversario ben tre carte Premio!

Tra i primi Pokémon-V svelati al pubblico vi sono due creature leggendarie della regione di Galar: Zacian-V e Zamazenta-V. Con l'abilità Spada Indomita del primo potrete trovare e assegnare Energia Metallo dal vostro mazzo con cui sferrare il suo attacco Baldalama e infliggere la bellezza di 230 danni. Con l'abilità Scudo Saldo di Zamazenta-V, invece, potrete prevenire i danni inflitti al Pokémon dagli attacchi dei Pokémon-VMAX dell'avversario mentre con il suo attacco Azione d'Assalto potrete affibbiare 130 danni e scartare un'Energia speciale dal Pokémon attivo del vostro avversario.

Per l'occasione sono stati svelati anche i primi due Pokémon-VMAX: Lapras-VMAX e Snorlax-VMAX. Il primo ha un potenziale danni praticamente illimitato grazie al suo attacco Gigapompa, che infligge 30 danni in più per ogni Energia Acqua assegnata. Con 340 PS, Snorlax-VMAX è invece il Pokémon dai PS più alti che sia mai stato ammesso nelle sfide. Le carte di questi Pokémon sfoggeranno anche una meravigliosa illustrazione del Pokémon nella sua forma Gigamax: non a caso, lo Snorlax Gigamax di Pokémon Spada e Scudo per Switch è stato presentato proprio oggi! In chiusura potete ammirare le prime carte presentate, tra le quali figura anche quella base di Ponyta di Galar.