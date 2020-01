Pokémon: arriva la linea di abbigliamento 'Relax con Eevee'

Se siete appassionati di Pokémon, tanto da volervi vestire a tema, è arrivata una buona notizia per voi da PokemonCenter.com, che sta rinnovando il proprio merchandising sulle celebri creaturine. Già a San Valentino aveva aggiunto alla propria collezione delle spillette a tema Pokémon particolari, ed ora lancia una nuova linea.

Si tratta per il momento di "solamente" due magliette e due pantaloni, dedicati ad Eevee (la collezione si chiama infatti "Relax con Eevee"), ma non è detto che non vengano aggiunti altri capi (o perché no, altri Pokémon) in futuro. Oltretutto al momento la linea d'abbigliamento è dedicata solamente alle ragazze, mentre non sono presenti capi maschili.

Come dicevamo, ad ora sono disponibili due T-Shirt di colore verde militare o un grigio piuttosto chiaro, che possono essere abbinate a due pantaloni di quelli comodi ed elastici, di colore azzurro o rosa. Per saperne di più, anche riguardo taglie e prezzi, vi rimandiamo direttamente al sito di PokemonCenter.

Che ne pensate? Vi abbiamo appena suggerito un bel regalo? Intanto sempre a proposito di Pokémon, è stato svelato il protagonista del community day di Gennaio di Pokémon GO. Non dimenticatevi inoltre di seguire con noi il Pokémon Direct di oggi 9 Gennaio! Cosa sperate che verrà annunciato?