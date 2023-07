Pokémon, arrivano i forum ufficiali ma sono un disastro: spam fuori controllo!

Curiosa situazione per i forum ufficiali della community Pokémon, divenuti realtà lo scorso 3 luglio grazie agli sforzi di The Pokémon Company. Sulla carta dovrebbero servire per rendere ancora più uniti i giocatori nel condividere la propria passione verso i mostri tascabili, ma l'inizio è stato tutt'altro che idilliaco.

Come dimostrato da alcune testimonianze comparse online, subito dopo l'apertura i forum sono stati letteralmente invasi da topic spam e contenuti inappropriati, che hanno così creato un vero e proprio caos tra l'utenza. C'è ad esempio chi chiede se il Charizard della sua foto profilo sembri un senzatetto, e chi invece confessa di essere profondamente attratto da Gardevoir. Ancora, si è persino aperta una pagina volta ad eleggere il Pokémon più "hot" in circolazione, e non mancano veri e propri off-topic: quale ragazza vorreste strapazzare di solletico?

Insomma, non proprio ciò che ci si aspetterebbe da un forum aperto da The Pokémon Company in persona, con thread di questo tenore che hanno letteralmente invaso la community nelle prime ore, tra argomenti "spinti" e tematiche che nulla hanno a che vedere con i giochi o i prodotti a marchio Pokémon. Con tutta probabilità, comunque, la situazione dovrebbe migliorare a breve grazie all'intervento dei moderatori, in ogni caso in pochi sembrano aver seguito le linee guida dei forum, che chiedono ai partecipanti di "contribuire in maniera positiva" alla crescita del nuovo spazio web.

Sempre a proposito di curiose assurdità, sembra che MissingNo sia tornato in Pokémon Scarlatto e Violetto, per la gioia di tutti coloro che hanno amato lo storico glitch di Pokémon Rosso e Blu. Passando invece a rumor più interessanti, Pokémon Scarlatto e Violetto 2 potrebbero essere in sviluppo presso gli studi di Game Freak.