Pokémon, aspettando Scarlatto e Violetto: i peluche 'vissuti' diventano virali

In attesa di scoprire la data di uscita di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch, un bizzarro trend vede protagonisti i Pocket Monster di Game Freak.

Un'appassionata della serie Pokémon residente in Giappone ha deciso di pubblicare sui social network uno scatto che ritrae un suo peluche. Ispirato proprio alla creature Game Freak, quest'ultimo raffigura un Piplup, Pokémon d'Acqua e starter di quarta Generazione, in Pokémon Diamante e Pokémon Perla. Quest'ultimo, tuttavia, ha evidentemente vissuto tempi migliori, come confermato nella foto allegata al cinguettio che trovate in calce.



Fedele compagno della giocatrice da un significativo numero di anni, il povero peluche di Piplup ha infatti ormai perso i colori originali, mentre più parti mostrano evidenti segni d'usura. La pubblicazione della foto ha tuttavia risvegliato la nostalgia di moltissimi altri videogiocatori giapponesi, che hanno iniziato a replicare al Tweet con foto ritraenti i propri peluche a tema Pokémon. Tra Pikachu decisamente "vissuti" e Azumarill ormai profondamente sbiaditi, il tutto si è trasformato in un peculiare trend virale! Anche voi avete dei vecchi peluche a tema Pokémon ormai quasi irriconoscibili?

