Pokémon Bank e la chiusura dell'eShop di Wii U e 3DS: il servizio diventerà gratis

Ne abbiamo discusso in merito alla conservazione dei vecchi classici Nintendo: la chiusura dell'eShop su Wii U e 3DS porterà con sé alcune conseguenze impreviste.

A queste ultime, si aggiunge ora anche un cambio di rotta per la fruizione del servizio Pokémon Bank. Come noto, quest'ultimo consente agli Allenatori di fruire di uno spazio virtuale per depositare i propri Pocket Monster, così da portarli sempre con sé anche a fronte della continua pubblicazione di nuovi capitoli della saga Game Freak. Ancora oggi, l'accesso a Pokémon Bank è vincolato al pagamento di una quota annuale, elargita da parte dei videogiocatori che ne usufruiscono. Tale circostanza, tuttavia, si modificherà con la futura chiusura del Nintendo eShop di Wii U e Nintendo 3DS, in programma per il prossimo annno.



A confermarlo è la stessa The Pokémon Company, che ha annunciato che in seguito alla disattivazione dello store digitale, l'accesso a Pokémon Bank diventerà completamente gratuito. Al momento, la chiusura del negozio digitale della Grande N è stato calendarizzato per il marzo del 2023, dunque tra oltre un anno. Il tempo per prepararsi al passaggio sarà dunque estremamente ampio. Non è invece chiaro se il passaggio al modello gratuito sarà permanente o avrà inveve natura transitoria.