Pokémon Bank è ora compatibile con Pokémon Home, ed è gratis per un mese

Come saprete, Pokémon Home è finalmente disponibile per Nintendo Switch e dispositivi mobile. Si tratta di un sistema basato sul cloud, che punta a fungere da casa unica per tutti i Pokémon dei vari giochi della serie disponibili, che potranno dunque essere interscambiabili da gioco a gioco, e con i propri amici.

Di recente è stato diffuso un nuovo aggiornamento, che porta Pokémon Home alla versione 1.5, ed aggiunge la compatibilità del servizio con Pokémon Bank. Per festeggiare l'avvenimento, lo stesso Pokémon Bank sarà gratis per un mese, per la gioia di tutti gli allenatori.

Sarà possibile dunque utilizzare anche questo servizio per un mese di prova, in modo da far prendere confidenza agli utenti con il sistema Home-Bank, e dunque trasferire Pokémon di vecchie generazioni senza dover necessariamente avere una sottoscrizione attiva. Tra l'altro, è incluso anche l'utilizzo del Poké Transporter.

"Per celebrare la release di Pokémon Home, renderemo Pokémon Bank e Poké Transporter, disponibili gratuitamente per un periodo di un mese, dopo l'uscita di Home. Potrete trasportare Pokémon nei diversi giochi della serie utilizzando Pokémon Bank e Poké Transporter. Una volta portati i propri Pokémon nella Banca, sarà poi possibile spostarli su Pokémon Home." si legge nella descrizione ufficiale.

Attenzione però, perché una volta portato un Pokémon dalla Banca su Home, non sarà poi possibile farlo ritornare nella Banca.

Se volete approfondire, sul nostro sito trovate tutte le informazioni su Pokémon Home. Approfitterete del periodo di prova di Pokémon Bank?