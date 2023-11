Pokémon bellissimi: ecco i 5 più belli di sempre

Di Pokémon nel corso degli anni ne sono arrivati a centinaia, ma è innegabile che non tutti abbiano fatto colpo sugli appassionati. Dopo avervi proposto la classifica dei Pokémon più brutti in assoluto, abbiamo provato ad individuare quelli che sono i mostriciattoli tascabili più belli di sempre.

Milotic

In una classifica del genere non potevamo certo non inserire Milotic, creatura acquatica di raro fascino ed eleganza. Questo Pokémon ha lunghe orecchie rosse ed un corpo bianco che termina in una coda multicolore. Sebbene non si tratti di un mostro leggendario, la sua bellezza potrebbe trarre in inganno chi lo guarda e fargli credere che si tratti di uno dei Pokémon più rari in assoluto.

Ninetales di Alola

Se già Ninetales è tra i Pokémon più belli in assoluto, la sua versione proveniente da Alola è ancora più accattivante dal punto di vista estetico. Si tratta di una volpe di un bianco glaciale caratterizzata da una grossa coda, le cui dimensioni superano di parecchio quelle del corpo della creatura.

Gardevoir

Altro Pokémon che non può mancare nella top 5 dei più belli in assoluto è Gardevoir, la terza evoluzione di Ralts. Si tratta di una creatura dall'aspetto quasi umano, poiché il suo corpo bianco somiglia ad un ampio abito bianco. Gli altri tratti fondamentali di questo Pokémon sono le lunghe braccia verdi, dello stesso colore della chioma che copre buona parte del viso.

Xerneas

Quando si parla di Pokémon di grande fascino ed eleganza è quasi impossibile non citare Xerneas. Questa creatura leggendaria ha una forma simile a quella di un cervo dal corpo nero, la testa blu e lunghissime corna sulle quali sono incastonate splendide gemme colorate.

Sylveon

È inutile nasconderlo, Eevee e le sue otto diverse evoluzioni sono tutti Pokémon splendidi ed è davvero difficile decidere quali di essi inserire in una classifica di questo tipo. Probabilmente, però, di tutte le forme del tenero quadrupede la preferita degli appassionati è Sylveon, un Pokémon di tipo Folletto dagli occhioni azzurri e dal corpo rosa, sul quale vi sono dettagli che ricordano grossi fiocchi.

