Pokémon Bianco e Nero Remake in arrivo nel 2024? L'indizio dal GCC Pokémon

I primi indizi sull'esistenza di Pokémon Bianco e Nero Remake sono stati scovati a inizio agosto nel materiale promozionale dei DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto. E se vi dicessimo che un indizio ben più grosso sui remake di quinta generazione è arrivato ufficialmente da The Pokémon Company con un annuncio legato al GCC Pokémon?

Nelle scorse ore, infatti, si sono conclusi i Campionati Mondiali Pokémon del 2023, che si sono tenuti a Yokohama, in Giappone. Le finali globali del campionato mondiale del GCC Pokémon sono anche state la cornice perfetta per una serie di annunci sul futuro del cardgame di Pokémon Scarlatto e Violetto tra la fine del 2023 e la fine del 2024.



Per esempio, The Pokémon Company ha svelato l'espansione Paradox Rift, in arrivo a novembre in Occidente, che porterà con sé i Pokémon "Antico" e "Futuro", ovvero i Pokémon paradosso del passato e del futuro di Scarlatto e Violetto. Si tratterà della novità principale in arrivo per il cardgame Pokémon nei prossimi mesi, un po' come le carte "Colpo Singolo" e "Colpo Rapido" hanno portato una ventata d'aria fresca nel 2021 al GCC di Spada e Scudo.

Nel 2024, invece, faranno il loro ritorno le carte ACE SPEC. Ma che cosa sono, esattamente, le carte ACE SPEC? Si tratta di carte Oggetto particolarmente potenti, come la master Ball e la Pozione Dorata, i cui effetti possono, nella giusta situazione, cambiare il corso di una partita. Per questo, esse sono limitate al numero di una carta per mazzo. E sono proprio le carte ACE SPEC il principale indizio del rilascio dei remake di Pokémon Nero e Bianco proprio nel corso del prossimo anno.



Come i fan più accaniti ricorderanno, in origine le carte ACE SPEC sono state rilasciate nel set Confini Varcati, pubblicato nel 2012 come sesta espansione principale della quinta generazione del cardgame Pokémon. Quella di Bianco e Nero, per l'appunto. Addirittura, Confini Varcati ha come sue cover card Pokémon come Landorus-Totem, Kyurem Bianco, Kyurem Nero e Keldeo, tutti leggendari di Unima.

Le carte ACE SPEC sono poi uscite dal GCC Pokémon con Esplosione Plasma, l'ultima espansione principale di Pokémon Bianco e Nero. The Pokémon Company ha già confermato che le carte ACE SPEC torneranno nel GCC Pokémon nel corso del 2024, probabilmente verso la fine dell'anno: negli stessi mesi, l'azienda dovrebbe rilasciare i tanto rumoreggiati remake di Pokémon Bianco e Nero. Possibile che il reveal degli ultimi Campionati Mondiali Pokémon anticipi un nuovo set di carte Pokémon ambientato a Unima, in arrivo proprio insieme ai remake videoludici?