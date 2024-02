Pokémon Bianco & Nero Remake sempre più vicino? Ci starebbe lavorando un team esterno

Già da tempo si parla di un possibile remake di Pokémon Bianco & Nero in lavorazione e con uscita nel corso del 2024. Nintendo e Game Freak non hanno ancora annunciato nulla di concreto in merito all'esistenza del progetto, ma le voci continuano a non mancare.

Con il nuovo Pokémon Presents di febbraio 2024 ormai dietro l'angolo non è affatto da escludere che proprio un ritorno in chiave moderna dei giochi di Quinta Generazione visti originariamente su Nintendo DS nel 2010 (2011 in occidente) possa concretizzarsi durante l'evento. E a tal proposito il leaker Pyoro, generalmente molto attivo su tutto ciò che riguarda l'universo Nintendo, torna alla carica con dettagli aggiuntivi in merito ai presunti remake in sviluppo, rivelando che non sarebbe Game Freak il team dietro la loro creazione.

"Non so nulla riguardo il nuovo Pokémon Presents, ma ho sentito di un gioco ambientato a Unova affidato a un team esterno", afferma il leaker specificando tuttavia che "l'informazione risale all'anno scorso e potrebbe rivelarsi inaccurata". Unova è la regione in cui sono ambientati Pokémon Bianco & Nero, senza dimenticare che già Pokémon Diamante Lucente & Perla Splendente, i remake dei titoli di Quarta Generazione arrivati su Nintendo Switch nel 2021, sono stati sviluppati da ILCA e non da Game Freak. Sebbene Pyoro abbia precisato la possibile infondatezza delle sue informazioni, diversi dettagli si muovono proprio in tale direzione, e non è dunque da escludere che ci sia un fondamento su tutti i rumor emersi nel corso del tempo.

Una risposta chiara in ogni caso sta per arrivare: appuntamento con il Pokémon Presents alle ore 15:00 italiane di martedì 27 febbraio 2024 per scoprire se davvero Pokémon Bianco & Nero stanno per tornare.