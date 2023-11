Pokemon bruttissimi, la top 5 dei più brutti di sempre

Qual è il Pokemon più brutto di sempre? Non è facile stabilirlo, noi abbiamo stilato una top 5 dei Pokemon più brutti, basandoci sul design, in questi caso non sempre riuscito. Siete d'accordo con la nostra classifica? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

Prima di proseguire, ecco qual è il Pokemon con il nome più brutto di sempre!

Stunfisk

Pokemon di quinta generazione di tipo elettro/terra, Stunfisk non evolve da nessun Pokemon e non si evolve in nessuna creatura. Stunfisk attende le sue vittime e quando qualcuno si posa sopra di lui, regala una bella scarica elettrica. Tutto qui! Sembra che il suo design sia nato dal desiderio di un grafico di Game Freak interessato a disegnare il Pokemon più sottile di sempre. Obiettivo raggiunto.

Throh

Ancora Pokemon di quinta generazione, Throh è un mostro di tipo lotta rappresentato con una forma umanoide piuttosto inusuale per i Pokemon, Dotato di due gambe e due braccia, il suo aspetto ricorda quello di un judoka ma onestamente qualcosa sembra stonare nel design generale. La sua abilità più utile è quella di creare cinture con le piante rampicanti...

Vanilluxe

Pokemon di tipo ghiaccio, Vanilluxe è infatti un "multi-cono di ghiaccio" con un design a candelabro non proprio riuscito. La sua abilità, ovvero quella di soffiare neve creando bufere, sarebbe anche utile, ma siamo sinceri... chi mai potrebbe sceglierlo in battaglia?

Frillish

Un Pokemon comune di tipo acqua/spettro, Frillish è di fatto una medusa che ha il potere di intorpidire i nemici. Utile, sicuramente, ma il design da fantasma gelatinoso di quarta categoria lo penalizza enormemente.

Paras

Paras è uno dei 151 Pokemon di prima generazione di tipo coleottero/erba. Paras è un insetto? Sì, forse, sembra una larva ma le chele lo rendono simile ad un granchio. E che dire dei due fughi sulla schiena? Non toccateli perché sono velenosi!