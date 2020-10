Pokemon Bus Tour: alla scoperta delle origini di Galar in una nuova serie su YouTube

The Pokemon Company presenta la nuova serie Pokemon Bus Tour Explore Galar, divisa in cinque puntate e che porterà gli spettatori a scoprire le zone dell'Inghilterra utilizzate da Game Freak come luoghi di ispirazione per ricreare la terra di Galar.

La serie è condotta da Mark Rhodes e Sam Nixon, due celebri conduttori di programmi per bambini negli USA, i due sono saliti a bordo del Pokemon Bus nella prima puntata e continueranno ad esplorare l'Inghilterra in lungo e in largo, ricordiamo che in ogni puntata ci saranno approfondimento sul mondo dei Pokemon, non solo sui videogiochi Pokemon Spada e Scudo ma anche sul gioco di carte collezione e sulle altre produzioni che ruotano attorno all'universo della serie Game Freak.

Al momento la serie Pokemon Bus Tour Explore Galar è disponibile solamente sul canale internazionale di The Pokemon Company in lingua inglese, il video non è sottotitolato in italiano. Dal 23 ottobre sarà disponibile Le Terre Innevate della Corona, il secondo DLC del Season Pass di Pokemon Spada e Scudo, si concluderà così il supporto post lancio ai due giochi Pokemon per Nintendo Switch in attesa di scoprire quali sono i piani per il futuro della serie.