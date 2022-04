Pokémon Cafe: nel menu arrivano il dessert di Snorlax e la coda di Pikachu

Come sapranno sicuramente i fan dei mostriciattoli tascabili, a Tokyo è stato inaugurato il Pokémon Cafe, un ristorante i cui piatti sono tutti dedicati al popolare brand e vengono preparati con grande cura nell'estetica. A tal proposito, vi spieghiamo quali sono le ultime creazioni degli chef, annunciate proprio qualche ora fa.

La più interessante delle nuove proposte è sicuramente il Pikachu Tail Bread Craft Sandwich Plate, ovvero un panino la cui forma ricorda quella della coda del Pokémon e il cui contenuto può essere deciso al momento dal cliente. I più piccoli possono invece optare per il Pikachu Hamburger Kids Plate, un piatto ricco di piccole porzioni di verdura, pasta e altri alimenti con al centro un panino dalle dimensioni ridotte. A chiudere il cerchio è lo Snorlax Blocking the Way Pancakes with Chocolate Sauce, ovvero il pancake di Snorlax: Si tratta di un dessert particolarmente invitante poiché oltre alla presenza di crema vanta anche un'attenta preparazione che permette al piatto di riproporre la celebre scena dell'anime che vede il gigantesco Pokémon riposare su un ponte, bloccando il passaggio.

Prima di lasciarvi all'immagine del sandwich di Pikachu, vi ricordiamo che stanno per tornare il Pokémon GO Fest e gli eventi dal vivo per il gioco gratis targato Niantic.