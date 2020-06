Pokémon Café Mix: in arrivo un nuovo puzzle game gratis per Switch, Android e iOS

Tra gli annunci di nuovi titoli dell'ultimo Pokémon Presents troviamo anche il puzzle game che prende il nome di Pokémon Café Mix, in arrivo su Nintendo Switch e dispositivi mobile.

Il gioco, ambientato in una caffetteria a tema Pokémon, darà al giocatore il compito di risolvere una serie di risolvere una serie di puzzle facendo combaciare le immagini con i volti delle più celebri creature della serie. Sebbene il gioco non abbia ancora una data d'uscita, Nintendo ha svelato che Pokémon Café Mix arriverà a breve sull'eShop di Switch, su Android e iOS e sarà un titolo free to start, ovvero potrà essere scaricato e giocato gratuitamente ma includerà delle microtransazioni. Non è chiaro quanto sia possibile giocare senza ricorrere agli acquisti in-game e bisognerà attendere che il gioco arrivi sul mercato per rispondere a questa domanda.

Vi ricordiamo che tra gli annunci fatti in occasione dell'evento c'è anche l'applicazione gratuita Pokémon Smile, studiata per accompagnare i più piccoli in specifici momenti della giornata.

A proposito del brand Nintendo, sapevate che da oggi è disponibile il primo contenuto aggiuntivo del pass espansioni di Pokémon Spada e Scudo?