Pokémon Café Mix ha una data di uscita: sarà ambientato in Italia?

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il format "Pokémon Presents", The Pokémon Company ha presentato una nuova serie di progetti dedicati all'universo delle creature di casa Game Freak.

Tra questi ultimi, oltre al ritorno di Pokémon Snap, ha trovato spazio l'annuncio di Pokémon Café Mix, peculiare puzzle game in arrivo su Nintendo Switch e dispositivi mobile. In occasione dell'appuntamento streaming, il team di sviluppo non aveva indicato alcuna specifica data di uscita per Pokémon Café Mix, ma quest'ultima è stata tuttavia ora confermata dal sito ufficiale di Nintendo. Secondo quanto riferito nella scheda dedicata alla produzione, il gioco arriverà su console nella giornata di martedì 23 giugno.

Il gioco richiederà agli utenti di gestire un Café per Pokémon, presso il quale i Poket Monster sono soliti intrattenersi per consumare golosi spuntini. Nel corso delle loro visite, le creature potranno scegliere di unirsi allo staff del locale, mettendo le proprie mosse speciali a disposizione del giocatore per risolvere i puzzle. Ottenendo buoni risultati sarà possibile decorare il nostro punto vendita, così da attirare una clientela più variegata. E per gestire un Café Pokémon quale luogo migliore dell'Italia? Ebbene, The Pokémon Company potrebbe avere avuto la stessa idea: osservando con attenzione il trailer di annuncio è infatti possibile avvistare uno scorcio che ricorda il Golfo di Napoli, come visibile nell'immagine in calce a questa news!



In attesa di eventuali conferme in tal senso, ricordiamo che per questa settimana è attesa una nuova diretta con Pokémon Presents, durante la quale potrebbero essere annunciati Pokémon Let's Go Oro e Argento.