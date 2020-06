Pokemon Cafè Mix gratis su Nintendo Switch, disponibile ora per il download

Nintendo e The Pokemon Company hanno reso disponibile su eShop Pokemon Cafè Mix, annunciato la scorsa settimana durante l'evento Pokemon Presents e ora scaricabile gratis da tutti i giocatori.

"Gestisci ed espandi il tuo Café in Pokémon Café Mix, un puzzle game scaricabile gratuitamente per Nintendo Switch. In questa esperienza portatile dovrai prendere le ordinazioni dei tuoi clienti Pokémon e creare gustosi manicaretti risolvendo rompicapi basati sull'abbinamento di icone! A mano a mano che i Pokémon si presentano per gustare le specialità del tuo Pokémon Café, tocca a te e al tuo personale soddisfare le loro richieste!"

Pokemon Cafè Mix è gratis su eShop con supporto per le microtransazioni, il gioco pesa 112 MB ed è tradotto in varie lingue tra cui Tedesco, Inglese, Spagnolo, Francese, Italiano, Giapponese, Coreano e Cinese. Ricordiamo che oggi pomeriggio alle 15:00 verrà annunciato un nuovo gioco Pokemon, segui la presentazione con noi in diretta su Twitch dalle 14:30, The Pokemon Company sembra avere ancora alcune frecce al suo arco dopo i DLC di Pokemon Spada e Scudo e New Pokemon Snap.