Pokémon Café ReMix arriva gratis ad ottobre: nuove creature e modalità

Dopo l'annuncio di Pokémon Café ReMix condiviso ad agosto, è giunto il momento di scoprire nuovi dettagli sul rilancio del puzzle game dedicato alle celebri creature Game Freak.

Sul fronte ludico, si apprende che il titolo proporrà una rassegna di quattro differenti modalità:

Pokémon Visit : permette di cucinare piatti speciali sulla base delle visite dei clienti;

: permette di cucinare piatti speciali sulla base delle visite dei clienti; Menu Development : consente di creare un menu personalizzato per attirare nuovi Pokémon;

: consente di creare un menu personalizzato per attirare nuovi Pokémon; Training : modalità volta a far aumentare il livello di specifici Pokèmon;

: modalità volta a far aumentare il livello di specifici Pokèmon; Extra Order: una modalità che si basa su vecchi ordini e permette di sbloccare diversi contenuti, quali Charmender, il costume da chef di Pikachu o Lucario;

In aggiunta, l'aggiornamento provvederà a introdurre in Pokémon Café ReMix nuove creature Game Freak. Tra queste ultime troverà spazio anche l'amatissimo Charizard, tra i Pocket Monster più popolari di tutte le generazioni. Non mancheranno inoltre all'appello nuovi costumi a tema e ulteriori opzioni di personalizzazione.



Pokémon Café ReMix ha inoltre ora una data di lancio: il contenuto sarà disponibile a partire dal prossimo 28 ottobre 2021, su dispositivi mobili Android e iOS e in esclusiva console su Nintendo Switch. Dopo i 5 milioni di download per Pokémon Café Mix, è ora di un nuovo inizio per il free to play a tema Pokémon.