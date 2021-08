Pokemon Café ReMix: Nintendo rilancia il puzzle game su Switch, iOS e Android

In occasione del Pokémon Presents di agosto che ha fatto da sfondo al nuovo gameplay di Leggende Pokemon Arceus e all'approfondimento su Pokemon Diamante e Perla Remake, Nintendo ha presentato Pokemon Café ReMix, la riedizione di Café Mix per Switch e mobile.

Nella nuova versione del frizzante puzzle game da scaricare gratis con la formula dei free to start troveranno spazio diverse sorprese e tantissimi contenuti inediti, come spiegato The Pokemon Company e dalla casa di Kyoto in coincidenza dell'ultimo show digitale.

L'edizione ReMix sostituirà quindi l'attuale versione di Pokemon Café Mix per dare modo agli appassionati di immergersi in un'esperienza di gioco dalla veste grafica rinnovata. All'interno della versione ReMix ci saranno tanti Pokemon mai visti fino ad ora nel gioco, e un mare di costumi inediti da sbloccare cimentandosi nelle attività basate sulla risoluzione di enigmi ancora più elaborati.

Contestualmente al restyling e all'aggiunta di ulteriori Pokemon, Café ReMix proporrà così dei puzzle originali ed enigmi "classici" aggiornati con nuovi elementi di gameplay per spronare gli utenti a "cercare sempre dei nuovi modi per ampliare e sviluppare lo staff Pokemon nel proprio movimentato Café virtuale".

Il rilancio del gioco free to start di Nintendo e The Pokemon Company è atteso in autunno con l'approdo di Pokemon Café ReMix sull'eShop di Nintendo Switch, come pure pure su App Store per sistemi iOS e su Google Play per tablet e smartphone Android.