Pokémon: Campionati Internazionali Oceaniani, streaming ufficiale con commento di Cydonia

Gli Allenatori Pokémon di tutto il mondo sono ormai da mesi alle prese con Pokémon Spada e Pokémon Scudo, gli ultimissimi capitoli dedicati ai mostriciattoli tascabili approdati a novembre su Nintendo Switch.

Mesi che molti di loro hanno impiegato per allevare, perfezionare e rendere sempre più forte la propria squadra in vista di un fondamentale, ormai imminente, appuntamento agonistico dedicato all’ottava generazione di Pokémon.

Si tratta dei Campionati Internazionali Oceaniani Pokémon, seconda importante tappa della stagione competitiva 2020 che apre ufficialmente le porte degli eventi Internazionali all’ultima console della casa di Kyoto. Una competizione che si svolgerà dal 21 al 23 febbraio oltreoceano, in Australia, ma che, grazie alla rinnovata collaborazione tra Nintendo e il portale Pokémon Millennium, sarà trasmessa in live streaming con commento in italiano per tutti gli appassionati della Penisola. I fan italiani avranno dunque l’opportunità di seguire in diretta tutte le partite sul canale Twitch di Cydonia, con tanto di commento tecnico in tempo reale: sarà come essere al Melbourne Convention and Exhibition Centre!

L’iniziativa si inserisce nel programma pensato da Nintendo per rendere ancora più accessibili i maggiori eventi del mondo competitivo Pokémon, annullando le distanze tra i continenti e permettendo a tutti di fruire dei contenuti in lingua italiana. Essendo caratterizzati dalla premiazione con un’elevata quantità di Championship Point, i punti necessari a qualificarsi ai Campionati Mondiali Pokémon, i Campionati Internazionali sono gli appuntamenti più importanti di ogni stagione competitiva, quindi davvero imperdibili per tutti gli appassionati delle sfide Pokémon. Le tappe successive si svolgeranno in Europa e in Nord America, nello specifico a Berlino dal 17 al 19 aprile e a Columbus, Ohio, dal 26 al 28 giugno. Sarà poi la volta della finale mondiale, che approda per la prima volta in assoluto in Europa e si terrà all’ExCeL di Londra dal 14 al 16 agosto.

Insomma, sarà davvero un anno ricco di nuove emozioni per tutta la community di Pokémon: i Campionati Internazionali Oceaniani sono solamente l’inizio del lungo percorso che porterà agli attesissimi Mondiali. Gli appuntamenti in streaming con la competizione sono sul canale Twitch di Cydonia giovedì 20 febbraio dalle h 23.00, venerdì 21 febbraio dalle h 11.00 e domenica 23 febbraio dall’una di notte, orario di inizio del pre-show che anticiperà la finale delle h 03.00.