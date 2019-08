Un Pokemon Center apre a Londra in vista di Spada e Scudo

Per accompagnare il lancio di Pokemon Spada e Scudo, The Pokemon Company ha deciso di aprire un Pokemon Center temporaneo a Londra, aprendolo ai visitatori dal 18 ottobre a 15 novembre 2019. Il negozio includerà degli articoli speciali che non potranno essere acquistati altrove.

Il Pokemon Center verrà ospitato presso il centro commerciale Westfield London (Ariel Way, Shepherd's Bush W12 7GF), solo per un periodo limitato, dal 18 ottobre al 15 novembre 2019.

La sede londinese non è stata scelta a caso. L'apertura di questo Pokemon Center, infatti, vuole rendere omaggio al Regno Unito quale fonte di ispirazione per lo stile e l'ambientazione di Pokemon Spada e Scudo, i due nuovi giochi della serie principale attesi in uscita su Nintendo Switch il 15 novembre.

Oltre a poter acquistare i due giochi al lancio, i visitatori del nuovo Pokemon Center di Londra avranno modo di scegliere tra una vasta gamma di articoli a tema Pokemon esclusivi, alcuni dei quali potranno essere acquistati solo all'interno di questa sede. Pensate di sfruttare l'occasione per fare un viaggio a Londra tra ottobre e novembre?

Intanto, se siete curiosi di saperne di più sui due nuovi giochi della serie in arrivo su Nintendo Switch, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete leggere la nostra anteprima di Pokemon Spada e Scudo.