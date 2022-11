Pokémon: che fine ha fatto il Charizard di Ash nell'anime?

Al termine di una lunghissima rincorsa, Ash Ketchum è diventato finalmente l'allenatore migliore del mondo nell'anime Pokémon, uscito vincitore dallo scontro con Dandel dopo ben 25 anni di trasmissione degli episodi della serie. Un traguardo attesissimo da tutti gli appassionati che ha chiuso diversi interrogativi ma ne ha lasciati aperti molti altri.

Tra le questioni irrisolte, ci si chiede anche che fine ha fatto il famoso Charizard dell'aspirante allenatore. Questa iconica creatura ha una storia speciale, sia all'interno della serie animata che nei videogiochi originali, poiché si tratta dello stadio evolutivo finale di Charmander, uno degli originali Starter di Pokémon Blu e Rosso, il quale è uno dei primi Pokémon catturati da Ash nel corso delle sue avventure.

Se all'inizio il rapporto tra i due poteva dirsi idilliaco e di reciproca amicizia e fiducia, con il passare del tempo l'atteggiamento di Charmeleon prima e Charizard poi (entrambi trasformazioni successive del Charmander originale) divenne sempre più arrogante e indisponente. Il rapporto tornò poi a rinsaldarsi quando, dopo uno scontro, Ash di prese cura di un Charizard rimasto gravemente ferito: da qui in avanti il dragon volante si rivelò uno dei membri fondamentali del team di Pokémon del ragazzo.

Dopo aver fallito il tentativo di vincere la Lega di Unova, Ash fece ritorno al suo villaggio: prima di ripartire per ricominciare ad inseguire il suo sogno, decise di lasciare Charizard al Professor Oak, insieme alla maggior parte di tutti i suoi altri Pokémon. Da questo momento in poi le strade dei due si separarono per sempre, anche se moltissimi appassionati della serie confidano che prima o poi possano incontrarsi nuovamente in qualche modo, magari durante i prossimi due episodi dell'anime di Pokémon Esplorazioni.