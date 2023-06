Pokémon, colpo di coda per Zenit Regale: il set torna con una collezione dedicata a Lugia

Con il rilascio dell'espansione Pokémon Evoluzioni a Paldea, la nona generazione di mostriciattoli tascabili è ormai a pieno regime anche nel Gioco di Carte Collezionabili. Tuttavia, ciò non ha impedito a The Pokémon Company di lanciare una nuova Collezione Speciale dedicata a Zenit Regale, l'ultimo set di Spada e Scudo.

La notizia non stupisce più di troppo, specie se consideriamo che Zenit Regale è un'espansione amatissima dai fan, grazie alle sue numerose carte di grande valore, specie tra le Rare Illustrazione e le full-art in generale. Già a marzo, soli pochi giorni prima dell'arrivo in edicola del set base di Scarlatto e Violetto, erano state rilasciate le tin di Zenit Regale di Moltres, Articuno e Zapdos di Galar.



Questa volta, invece, la Collezione Speciale è dedicata a Lugia e Unown, di cui trovate le due carte - per ora solo in giapponese - nel corpo di questa notizia. Entrambi i Pokémon sono rappresentanti in versione V e in full-art, con un artwork che fuoriesce dai bordi tradizionali dell'illustrazione per ricoprire tutta la carta. Benché non si tratti delle illustrazioni più iconiche mai rilasciate da The Pokémon Company, le due immagini rendono giustizia al maestoso Lugia e, soprattutto, all'inquietante Unown.



Le due carte saranno raccolte nella Collezione Speciale Zenit Regale - Unown V & Lugia V, che verrà lanciata il 4 agosto 2023 sul mercato americano e, molto probabilmente, anche su quello europeo. Il prezzo americano della Collezione Speciale è di 49,99 Dollari, mentre quello europeo dovrebbe attestarsi tra i 44,99 e i 54,99 Euro.



Nel pacchetto troveremo, come da consuetudine, le due carte di Lugia e Unown, una carta Oversize di Lugia V, una pin e una moneta dedicate al leggendario di Johto e un totale di cinque pacchetti di espansione di Zenit Regale. L'esistenza della collezione, inoltre, conferma che Zenit Regale, le cui carte sono ancora ricercatissime tra i fan, non uscirà di produzione tanto presto: un regalo di The Pokémon Company o un tentativo di "calmierare i prezzi" sul mercato secondario?