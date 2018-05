Pokemon Company ha generato profitti per 80 milioni di dollari nell'ultimo anno

L'analista Serkan Toto ha analizzato i dati finanziari di The Pokemon Company relativi all'ultimo anno fiscale, scoprendo che in questo lasso di tempo (dal 1 aprile 2017 al 31 marzo 2018) l'azienda ha generato profitti netti pari a 80,8 milioni di dollari.

Una cifra solida, ma in calo rispetto al precedente anno fiscale, quando la compagnia registrò profitti pari a 145.6 milioni di dollari grazie al successo di Pokemon GO e Pokemon Sole e Luna. Pokemon Ultrasole e Ultraluna hanno generato profitti minori per The Pokemon Company, così come Pokemon GO, tuttavia il gruppo ha definito "molto buone" le performance di entrambi i titoli.

Per l'anno fiscale in corso che terminerà il 31 marzo 2019 la società lancerà sul mercato Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee (in arrivo il 16 novembre) oltre al Free To Start Pokemon Quest, scaricabile ora dal Nintendo eShop e in estate anche da App Store e Google Play. Il nuovo episodio "regolare" della serie Pokemon invaderà gli scaffali dei negozi alla fine del 2019 e darà il via all'ottava generazione di mostriciattoli.