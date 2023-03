Pokémon Concierge: quando esce la nuova serie Netflix?

Il Pokémon Presents dello scorso 27 febbraio ha portato con sé diverse novità, riguardanti l’annuncio del DLC Il Tesoro dell’Area Zero di Pokémon Scarlatto e Violetto e non solo. Però, l'evento è stato anche un’importante vetrina di presentazione per Pokémon Concierge, il lavoro cinematografico in stop-motion realizzato con Netflix.

Foriero di importanti anticipazioni sul futuro videoludico – e non solo – dell’intero franchise di Pokémon, il Pokémon Presents di quest’anno ha permesso di porgere per la prima volta lo sguardo sul curioso ed interessante progetto ideato con la nota piattaforma di streaming.

Nel dettaglio, il breve teaser dalla durata di venticinque secondi ha introdotto ai fan del mondo Pokémon quello che sarà il Pokémon Resort, dove le simpatiche creature che abbiamo apprezzato negli anni saranno le benvenute. “Ecco la storia del concierge del resort” è la frase finale del teaser, alla quale segue un generico “prossimamente in arrivo” che sta ad indicare la possibile finestra temporale dell’uscita di Pokémon Concierge.

Attualmente, infatti, non è prevista una data esatta. Eppure, sappiamo che l’uscita del nuovo anime in stop-motion è prevista per il 2023. Dunque, al di là del simpatico Psyduck intravisto nel trailer, non vi è modo di evincere ulteriori informazioni da quanto annunciato durante il Pokémon Presents.