Pokemon Let's GO: confermato il Tamagotchi dedicato ad Eevee

Le indiscrezioni degli ultimi giorni riguardanti il Tamagotchi dedicato ad Eevee trovano conferma nell'annuncio, da parte di Bandai Namco e The Pokemon Company, della disponibilità del gadget entro poche settimane, ma solo per il mercato giapponese.

A giudicare dalle informazioni raccolte dai curatori del fansite di Pokemon Serebii (riprese dal sito Nintendo Everything), la commercializzazione del Tamagotchi Nano di Eevee è già stata pianificata per il 26 gennaio del 2019 ad un prezzo che deve essere ancora fissato.

Gli acquirenti del nuovo "ovetto delle meraviglie" di The Pokemon Company e Bandai Namco potranno accudire il proprio cucciolo di Eevee, nutrirlo e riempirlo di attenzioni per consentirgli di raggiungere gli otto stadi di evoluzione conosciuti da tutti gli appassionati della serie e dai giocatori di Pokemon GO, ovvero Vaporeon, Jolteon, Flareon, Umbreon, Espeon, Leafeon, Glaceon e Sylveon.

Stando a quanto riferito da Serebii, quindi, il lancio del Tamagotchi Nano di Eevee non dovrebbe coinvolgere i mercati occidentali ma, purtroppo, dovrebbe avvenire solo ed esclusivamente in Giappone. Nell'attesa di capire se e quando assisteremo all'uscita europea e nordamericana di questo simpatico gadget, ricordiamo a chi ci segue che l'ultima iterazione digitale della saga di Nintendo ambientata nella dimensione di Pikachu, ossia Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee, è disponibile dal 16 novembre scorso in esclusiva su Nintendo Switch assieme alla nostra approfondita recensione a cura di Andrea Fontanesi.