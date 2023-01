Pokémon: un cosplay di Camilla per conquistare la Lega e non solo

Ci sono tanti allenatori che popolano il mondo di Pokémon. Inizialmente erano in pochi, ma generazione dopo generazione sono aumentati: sono arrivati altri capopalestra, altri sfidanti del protagonista e ovviamente anche Superquattro e campioni di lega inediti. Ed è successo di recente con l'ampliamento di Paldea in Pokémon Scarlatto e Violetto.

Con l'aggiunta della nuova regione, il mondo di Pokémon si allarga ulteriormente. Insieme all'aggiunta del millesimo pokémon del Pokedex, hanno fatto il loro debutto anche altri allenatori. Alcuni sono più deboli e ancora devono maturare in questa carriera, altri invece sono molto forti e già coprono ruoli di grande rilievo. I più forti ovviamente sono i campioni della Lega Pokémon, e ce ne sono tanti che sono rimasti impressi nella mente dei videogiocatori.

Game Freak ne ha creati tanti, come dimenticare però Camilla, conosciuta anche come Cynthia nella versione inglese. La donna ha dei lunghissimi capelli biondi che in parte coprono il viso, mentre è vestita con un abito nero molto lungo con striature gialle. La cosplayer giapponese Chocolatcos0 ha voluto vestire i panni dell'allenatrice. Ecco quindi che, presa la pokéball che sicuramente contiene un pokémon di tipo drago, indossa l'abito nero per sfoggiare questo cosplay di Camilla che dà già una parvenza di forza e bravura.

Capelli, vestito nero e ovviamente i tanti accessori - dagli addobbi per i capelli alla cerniera con lacrima bianca, senza dimenticare la pokéball tra le mani - sono ricreati perfettamente. Chissà se anche lei è intenzionata a viaggiare per Paldea e catturare altri pokémon per combattere con gli altri allenatori.