Pokémon: un cosplay di Camilla tutto italiano vi catturerà con le sue Ultra Ball

Nel 2006, i videogiocatori salutarono la terza generazione e il remake della prima per abbracciare una nuova, emozionante avventura. Nuovi pokémon, una regione inesplorata e tanti allenatori da sconfiggere: Pokémon Diamante & Perla fu il duo di gioco che gettò la base per la quarta generazione, poi migliorata da Pokémon Platino.

A distanza di 15 anni, quei videogiochi sono tornati con Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, remake della quarta generazione arrivata da pochi giorni su Nintendo Switch. Il viaggio a Sinnoh porterà il giocatore a esplorare nuovi posti - se non ha mai acquistato la vecchia avventura di Game Freak - o riscoprirli con la grafica attuale. Ciò comporterà anche affrontare alcuni allenatori, una delle quali è tra le più forti di sempre.

Camilla è la campionessa di Sinnoh e uno degli ultimi avversari da sconfiggere nella storia standard di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, con in suo possesso delle creature fedelissime e potenti. La cosplayer italiana Shiro Kitsune ha deciso di omaggiarla in occasione del suo ritorno nei videogiochi. Ecco così un cosplay di Camilla in più foto con Ultra Ball a portata di mano mentre indossa il suo vistoso e abito nero.

