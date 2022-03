Pokémon: un cosplay di Camilla vuole fare il suo esordio anche nella nona generazione

Ci sono tanti allenatori di pokémon nel mondo. Alcuni di questi sono stati introdotti dall'anime e dai videogiochi durante l'esplorazione delle quattro regioni di matrice giapponese. Alcuni di questi ultimi sono apprezzatissimi e hanno fatto il loro ritorno in giochi più recenti, delle generazioni successive.

Tra i più potenti di questa categoria c'è Camilla, o Cynthia in inglese, un'allenatrice di pokémon di tipo drago che ha fatto il suo ritorno su Nintendo Switch con il remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Tornerà anche in futuro? Chissà, magari la nona generazione che debutterà a fine 2022 con Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto lascerà spazio a vecchie conoscenze del franchise, tra cui Camilla.

In attesa di scoprire di più sulle creature tascabili e di chi le indirizzerà nei futuri combattimenti, godetevi questo cosplay di Camilla creato da Kiyo. L'allenatrice prende forma in questa foto, dove indossa il classico abito nero e lungo che la copre quasi totalmente mentre i lunghi capelli biondi acconciati con quattro accessori le coprono in parte l'occhio. Non può poi non risaltare la pokéball nella mano destra con chissà quale creatura. La affrontereste?