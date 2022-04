Pokemon: un cosplay di Hilda in attesa dei protagonisti di nuova generazione

Si aprirà a breve la nona generazione di Pokémon con i nuovi videogiochi della saga Scarlatto & Violetto, in arrivo per Nintendo Switch. Ciò significa nuove regioni e nuove creature da collezionare e catturare, ma vuol dire anche che ci saranno nuovi allenatori tra cui scegliere come in tradizione Game Freak.

Inizia l'avventura e parte la scelta tra un ragazzo o una ragazza, binomio inserito ormai oltre un ventennio fa con Pokémon Cristallo. Nel corso dei giochi sono stati visti personaggi con outfit diversi, ispirati alle mode, tecnologie e culture di quei posti. Nella quinta generazione, la prima a spostare l'attenzione da una regione ispirata al Giappone, vedemmo il debutto di Hilda come controparte femminile di Pokémon.

In Pokémon Bianco e Nero, chi sceglieva il giocatore femminile avrebbe usato questa ragazza col cappello bianco e simbolo rosa della pokeball, con i capelli castani lunghi che venivano raccolti in una coda. Hilda in questo cosplay a tema Pokémon realizzato da Arynthered mantiene tutte le caratteristiche viste nella prima coppia di giochi di quella generazione, prima di essere sostituita nel sequel da Rosa.

Nel trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto si intravede invece il design dei personaggi di nona generazione, molto diversi da quelli passati.