Pokemon: un cosplay italiano di Giovanni, il capo del Team Rocket

Kanto è una regione che tutti hanno nel proprio cuore. Anche se i videogiocatori rimarranno lontani, con l'esplorazione della regione di Paldea in Pokémon Scarlatto e Violetto, Kanto non è luogo facile da dimenticare, anche perché è stata protagonista di diversi titoli, non soltanto quelli della prima generazione e i suoi remake.

Infatti Kanto è apparsa anche nella seconda generazione di Pokémon, divenendo una tappa fondamentale per proseguire il viaggio dopo la fine di Johto e della Lega Pokémon. Ma le cose sono cambiate abbastanza tra le due generazioni: infatti passano ben due anni dagli eventi finali di Pokémon Rosso e Blu, con alcuni capopalestra che cambiano. L'esempio più palese è quello di Giovanni, il capo del Team Rocket oltre che capopalestra di Smeraldopoli.

Ultimo allenatore ufficiale da battere, Giovanni rappresenta anche il team di nemici, essendo il suo esponente più forte. Il leader però scompare da Smeraldopoli nella seconda generazione, lasciando il suo posto a un Blu ormai cresciuto dopo la sconfitta contro Rosso alla Lega Pokémon. Intanto il cosplayer italiano Vincenzo, in arte Yasuokun91, vuole rappresentare proprio lui. Ecco così un cosplay di Giovanni, il leader del Team Rocket, con il suo gilet nero e la maglia rossa, più un Ultraball tra le mani.

