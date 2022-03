Pokémon: un cosplay di Pikachu e degli altri starter del Kanto nel video di Lex

Stiamo per entrare in una nuova era per il mondo pokémon. È passato soltanto qualche giorno dall'annuncio di Pokémon Scarlatto e Violetto che arriveranno su Nintendo Switch sul finire del 2022. Nuove regioni, nuovi capipalestra e soprattutto nuove creature. Ormai il conteggio di creature si avvicina sempre di più alla quadrupla cifra.

Con la prossima generazione infatti è estremamente probabile che scopriremo quale sarà il pokémon numero 1000. In attesa che Nintendo scopra le sue carte, ritorniamo però agli antichi fasti, partendo da quei videogiochi che diedero inizio a questa epica avventura. Pokémon Rosso e Pokémon Verde presentarono in Giappone tre starter che poi sono diventati tra i pokémon più famosi al mondo: Charmander, Bulbasaur e Squirtle. A loro si aggiunse Pikachu, in particolare grazie all'anime: il topo giallo divenne la mascotte per eccellenza e si unì agli altri tre in un quartetto iconico.

La cosplayer Lex ha voluto omaggiare la prima generazione che debuttò negli ormai lontani anni '90 preparando un video dove riproduce queste quattro creature tascabili in forma umana, pur mantenendo alcune delle loro caratteristiche principali. Ecco quindi che nel video in basso si parte con il cosplay di Charmander, seguito da un floreale cosplay di Bulbasaur, uno Squirtle con tanto di occhiali e infine il cosplay di Pikachu.

