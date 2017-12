Pokemon Cristallo arriva il 26 gennaio su Nintendo 3DS

: Quando fu lanciato in Giapponeintrodusse molte nuove funzioni:è stato il primo titolo Pokémon a permettere di selezionare il personaggio giocabile tra un maschio o una femmina, così come il primo gioco a introdurre le animazioni durante le battaglie.

Pokémon Versione Cristallo è in arrivo in versione scaricabile sul Nintendo eShop per console della famiglia Nintendo 3DS il 26 gennaio 2018, e in versione pacchettizzata, in numero limitato, in lancio lo stesso giorno nei punti vendita. Il giorno del lancio, Pokémon Versione Cristallo sarà compatibile con la Banca Pokémon, un servizio a pagamento che permette ai giocatori di trasferire alcuni Pokémon selezionati dai giochi Pokémon classici ai giochi più nuovi della serie. Con l’aggiunta di Pokémon Versione Cristallo a questo servizio, è ora possibile per gli appassionati portare i Pokémon da tutti i principali giochi della serie in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna.

In questa nuova versione di Pokémon Cristallo, c’è la possibilità di incontrare il mitico Pokémon leggendario Celebi in un evento dopo aver completato il gioco. Nella versione originale di Pokémon Versione Cristallo Celebi poteva essere ottenuto solamente utilizzando un accessorio.

Come per le edizioni per Nintendo eShop di Pokémon Oro e Pokémon Argento, Pokémon Versione Cristallo sfrutterà le funzionalità della comunicazione wireless delle console della famiglia Nintendo 3DS, permettendo ai giocatori di condividere lo Scambio e Battaglia in Link con gli altri. Con la funzione Tempocapsula, i giocatori possono anche scambiare i Pokémon da Pokémon Versione Rossa, Pokémon Blu e Pokémon Giallo, che sono già disponibili sul Nintendo eShop per Nintendo 3DS.

Gli appassionati avranno la possibilità di giocare il proprio titolo Pokémon preferito su una nuova console New Nintendo 2DS XL Edizione Speciale Pikachu che raffigura l’iconico Pokémon Pikachu. La console sarà infatti disponibile in Europa dal 26 gennaio 2018 e sarà dotata di una scheda di memoria microSDHC da 4GB e un blocco alimentatore Nintendo 3DS incluso nella confezione.